الخارجية: قيمة وأثر إنجاز المصريين خلال ثورة 30 يونيو تتعاظم بالذكرى السادسة

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وجه المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مؤكدًا أن قيمة وأثر إنجاز الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو المجيدة تتعاظم فى ذكراها السادسة.

وكتب حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الأحد - "فى ذكراها السادسة، تتعاظم قيمة وأثر إنجاز الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو المجيدة، فما كان لمصر إلا الانطلاق على طريق الاستقرار والتنمية على الرغم من عظم التحديات"، واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تدوينته بـ"تحيا مصر".