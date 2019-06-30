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الجيش اليمنى يعلن سيطرة قواته على تباب شمال صعدة

الأحد، 30 يونيو 2019 11:11 م
الجيش اليمنى يعلن سيطرة قواته على تباب شمال صعدة الجيش اليمنى
وكالات

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أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، السيطرة على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، فى محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقال موقع الجيش اليمنى "26 سبتمبر"، حسبما نقلت "سبوتنيك" إن "قوات اللواء الثالث حرس حدود بقيادة العميد هائل القشائى سيطرت على عدد من التباب كان يتحصن فيها الحوثيون أسفل جبل النار تطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة، خلال تصديها لهجوم على مواقع فى جبهة الشامية شمال المحافظة". وأضاف أن "المواجهات أوقعت قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين".

وأعلن الجيش اليمنى فى 19 مايو الماضى، السيطرة على جبل النار، وهو مكون سلسلة جبلية وعرة طولها أكثر من 12 كيلو متراً تمتد من حدود محافظة صعدة شمالاً إلى جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة، وتطل على مدينة ووادى حرض وعشرات التباب التابعة للمديرية، كما تطل على منطقة المَزرق التى تبعد عنه نحو ثلاثة كيلو مترات.

وتستمر باليمن، منذ مارس 2015، المواجهات الحوثيين والجيش اليمني، مدعوما بالتحالف العربى بقيادة السعودية الساعى لإعادة الأراضى التى سيطرت عليها "أنصار الله" للحكومة المعترف بها دوليا.

 


الجيش اليمنى

اليمن

شمال صعدة

الحوثيين

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