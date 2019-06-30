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الجيش الجزائرى يستخدم طائرات مسيرة تدمر أهدافا للجماعات الإرهابية

الأحد، 30 يونيو 2019 11:34 ص
الجيش الجزائرى يستخدم طائرات مسيرة تدمر أهدافا للجماعات الإرهابية طائرة مسيرة
كتب وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائري، أمس السبت، أن طائرات مسيرة نفذت عدة طلعات استطلاعية، فى الشهر الجاري، لتدمير أهداف للجماعات الإرهابية، بحسب "سبوتنيك".

وذكرت الوزارة، بحسب قناة "النهار" الجزائرية، أن طائرات دون طيار جزائرية الصنع من طراز"الجزائر- 55" نفذت، خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر، عدة طلعات استطلاعية جوية نهارية وليلية بغرض تدمير أهداف للجماعات الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أنه "استهلت المهمة التى نفذت باحترافية ودقة عالية، بتنفيذ استطلاع جوى تمكنت خلاله الأطقم الأرضية للطائرات من الحصول على بيانات آنية تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها".

وتابعت "لتباشر إثرها طائرات بدون طيار طلعات جوية وتدمير الأهداف، وهى العملية التى نفّذت بنجاح باستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات دون طيار التى تتلائم مع العمل فى الظروف الليلية والنهارية فى اتجاه الأهداف المحددة".

 

كما لفتت إلى أن "الأطقم الأرضية أظهرت، خلال هذه العمليات التى نفذت فى ظروف جيدة، تحكما عاليا فى تنفيذ مثل هذه المهام، كما أثبتت الطائرات نجاعتها القتالية والعملياتية فى تنفيذ هذا النوع من العمليات وتدمير الأهداف بفعالية ودقة، العملية لا تزال متواصلة".

 

وأوضحت أن العملية جاءت بتوجيهات وتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى المتعلقة بتنفيذ مهام تكتيكية باستعمال طائرات دون طيار. ومواصلة للعمليات المنفذة فى إطار الاستخدام الميدانى لهذا العتاد المتطور خاصة فى عمليات مكافحة الإرهاب وحماية حدودنا الوطنية.

 

 


الجيش الجزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

طائرات مسيرة

أهداف الجماعات الإرهابية

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