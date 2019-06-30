الجيزة تناقش الاستعدادت للحملة القومية للكشف عن أمراض سرطان الثدى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدولة حريصة على الانتقال إلى واقع جديد من خلال تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية وفقا للمعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات من حيث الجودة وجاهزية القدرات والاطقم البشرية والمنشات الصحية لتحقيق نظام متكامل يحقق التغطية العلاجية المتكاملة.

وأضاف المحافظ أن هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التى تصب في خدمة المواطن ومن ضمن هذه المشروعات ملف الصحة والذى يحظى اهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتحقيق نقلة فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحصول على الرعاية الصحية والعلاج بشكل لائق.

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بضرورة وضع خطة لاستقبال الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى وعلاجه بالمجان والتى ستبدأ فى محافظة الجيزة ضمن فعاليات الحملة القومية بالمرحلة الثالثة.

وشدد على التأكد من جاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشأت الصحية وانتظام تواجد الأطباء والتمريض داخل المستشفيات والوحدات الصحية بنواحى المحافظة وخاصة القطاع الجنوبى بالمراكز والمدنٍ لتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمرضى والخدمات المقدمه للمرضى.

ووجه المحافظ مدير التأمين الصحى بالمتابعة الجادة لفروع التأمين الصحى بالجيزة والتأكد من توفير العلاج اللازم للمرضى للنهوض بمنظومة التأمين الصحى، موكداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية الصحة لمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية وتذليل أى عقبات قد تواجه المرضى داخل المستشفيات.

وأضافت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بأنه سيتم تنظيم حملات توعية خلال تنفيذ المبادرة لتوعية السيدات بأهمية الرضاعة الطبيعية وفضلها في الحماية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدى، كما تم توفير جهازين بمستشفيات أم المصريين و6 أكتوير وجارى التنسيق مع وزارة الصحة لدراسة إمكانية تدعيم المحافظة بجهاز ثالث للعمل على تغطية كافة أنحاء المحافظة.