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الجهات المسوقة تستـأنف استلام القمح المحلى من المزارعين غدا

الأحد، 30 يونيو 2019 06:13 م
الجهات المسوقة تستـأنف استلام القمح المحلى من المزارعين غدا قمح - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستأنف غدا الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية للصوامع والشركة العامة للصوامع وقطاع المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام المحصول مِن المزارعين  لصالح هيئة السلع التموينية  لاستخدامه فى انتاج الخبز المدعم .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت حرص الحكومة على تشجيع المزارعين فى التوسع فى زراعة القمح المحلى من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو 685 جنيهًا للأردب رجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، كما أن هناك استعدادات مكثفة لموسم القمح محلى وتيسير استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وفى ظل وجود لجان لاستلام القمح، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح، وأن الوزارة لديها أيضًا مخزون استراتيجى من القمح يكفى عدة أشهر.

 


التموين

الجهات المسوقة

القمح المحلى

المزارعين

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