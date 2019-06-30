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الثلاثاء.. مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأفريقيا.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 ص
الثلاثاء.. مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأفريقيا.. تعرف على التفاصيل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب عبد الحليم سالم

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ينطلق صباح الثلاثاء المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا، وذلك لإطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات، التى توفرها الشركات التابعة فى مجالات النقل البحرى والبرى والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية، والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التعريف بعض الخدمات الأخرى التى يحتاجها المتعاملون فى التجارة الخارجية، مثل خدمات توفير المعلومات، وتطوير الأعمال والخدمات المالية.

 تبدأ الفعاليات بكلمات لوزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والنقل، بعد الفعاليات مباشرة بإطلاق ابليكيشن "جسور" لخدمات التجارة التجارة.

وبحسب أجندة المؤتمر، ستبدأ بعد إطلاق الأبليكيشن كلمة لكل من طارق نبيل من شركة أى ام أى شريك مايكروسوفت، ومحمد أصلان شركة مارترانس.

وحول خدمات توفير المعلومات وتطوير الأعمال، يتحدث فيها كل من محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وخالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين.

ثم تعقد جلسة حول الخدمات المالية للمتعاملين فى التجارة الخارجية يديرها المهندس هانى توفيق خبير التمويل والاستثمار ويتحدث فيها باسل الحينى رئيس الشركة القابضة للتأمين، وتامر راغب من بنك التجارى وفا، وأسامة النجار من بنك القاهرة، ووجدى الدبور من البنك التجارى الدولى، ورامى شعراوى من البنك المركزى، والدكتورة كريستيان ابو لحاف من البنك الافريقى للتصدير والاستيراد.

كما تعقد جلسة حول تساؤلات عن الخدمات المقدمة يدرها نبيل دويدار، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ويتحدث فيها وزارة قطاع الاعمال العام واللواء صلاح الدين حلمى رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى، واللواء عبد المطلب متولى من القابضة للنقل البحرى، والدكتور حمودة طلب من شركة مارترنس، وباسل الحينى رئيس القابضة لتامين وخالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين.


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