الثلاثاء.. استكمال التحقيقات مع زياد العليمى وآخرين بـ"خلية الأمل"

كتبت ـ أمنية الموجى

حددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة الثلاثاء المقبل 2 يوليو، لاستكمال التحقيقات مع زياد العليمى وآخرين متهمين بتكوين ما يسمى بـ"خلية الأمل"، واتهامهم بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.