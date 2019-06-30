سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 03:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"التنظيم والإدارة" يبدأ تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالتنمية المحلية

الأحد، 30 يونيو 2019 02:06 م
"التنظيم والإدارة" يبدأ تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالتنمية المحلية صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلى، وذلك باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات التى أنشأها الجهاز.

 

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم الأحد أن الدكتور عصام شعث أمين عام الإدارة المحلية تفقد لجان التقييم واستمع لشرح متكامل عن المنظومة، ووصفها بالمتميزة التى توفر الوقت والجهد وتعلى مبدأ تكافؤ الفرص.. مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 1121 مرشحًا يتنافسون على شغل 65 وظيفة قيادية.

 

جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أجرى تقييمًا للمتقدمين لشغل وظائف قيادية بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وأبدى مسئولو الوزارة إعجابهم بالمنظومة والتى تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة وعدم وجود أى تدخل بشرى، وقامت الوزارة بمخاطبة الجهاز مجددًا لتقييم المتقدمين للوظائف القيادية بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

 

يذكر أن الوظائف القيادية على المستوى المحلية تشمل وظائف كل من سكرتيرى عموم، وسكرتيرى عموم مساعدين، ورؤساء وأحياء ومدن ومراكز.


التنظيم والادارة

صالح الشيخ

وزارة التنمية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

223.8 مليون جنيه موازنة "المركزى للتنظيم والإدارة" العام المالى الجديد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:46 م

وزير الزراعة :تم موافاة المركزى للتنظيم العاملين المؤقتين بقطاع التشجير

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:50 م

نائب رئيس قضايا الدولة رئيسا للقسم القضائى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 09:59 م

قسم قضائى لهيئة قضايا الدولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:02 ص

المركزى للتنظيم والإدارة ينهى تحديث الملف الوظيفى للعاملين بـ24 وزارة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة