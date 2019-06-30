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التعليم توضح الإجابة الصحيحة لجزئية بامتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة

الأحد، 30 يونيو 2019 02:34 م
التعليم توضح الإجابة الصحيحة لجزئية بامتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشف خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، أن اللجنة الفنية لواضعى امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة، أكدت أن الدالة "س على لوس" لها قيمة صغرى محلية وحيدة على مجالها وبالتالى تكون هذه القيمة صغرى مطلقة.

وكان أولياء الأمور والطلاب أكدوا أن أحد أسئلة امتحان التفاضل طلب القيمة الصغرى المطلقة للدالة " س على لوس" وأن ما طلبه لهذه الدالة غير موجود وبالتالى طلبه يئول إلى سالب انفينيتى عندما نقترب من الواحد جهة يسرى.

وأشاروا إلى أن الممتحن أضاع طلاب متفوقين بسبب طلبه بعد ما حصلوا على e تراجعوا إلى اختيار آخر

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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