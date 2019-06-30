"البيئة" تبحث منظومة المخلفات الصلبة والمقالب العشوائية بالقاهرة

كتبت آية دعبس

شاركت وزارة البيئة، في اجتماع وزارى بشأن منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة القاهرة، وإغلاق المقالب العشوائية السلام والقطامية والطوب الرملى والوفاء والأمل، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وممثلين عن مجلس الوزراء وعن وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية والهيئة القومية للأنفاق.

وأكدت الوزارة، على أهمية التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع خطة واضحة لكل مقلب من المقالب، وذلك بتحديد مخطط زمنى واضح وتكاليف كل مقلب من المقالب فى محافظة القاهرة، مشيرة إلى أنها مستعدة لمساندة كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لمراجعة أي دراسة أو اقتراح أي مكتب استشاري متخصص للمساعدة في الوصول أفضل الطرق للتعامل مع كل مقلب طبقا لظروفه ومتطلباته وأن دور الوزارة تخطيطي وتنسيقي وتقديم الدعم الفني لكافة الجهات والوزارات المعنية بالملف".

وأشادت الوزارة بالجهود التي يبذلها جهاز تنظيم المخلفات للإعداد للمنظومة الجديدة وإعداد الخطط للتعامل مع المقالب العشوائية في محافظة القاهرة وتوفير البدائل اللازمة المبنية على دراسات علمية مما يحافظ على البيئة وصحة المواطنين.

من جانبه أكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للوصول إلى حل جذري للمقالب المذكورة في ظل الزحف العمرانى وقربها في الفترة الحالية من بعض الأحياء السكنية مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات للبدء فى تنفيذ خطوات فعلية للتعامل بشكل علمي مدروس مع المقالب العشوائية.

وقامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بعرض دراسة للوضع فى كافة المقالب، وشرح ظروف كل مقلب والبدائل المتاحة لكل مقلب والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة المقبلة بين كافة الوزراء والهيئات المعنية بخصوص هذا الملف.