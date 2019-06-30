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البنوك المركزية العالمية تعالج تحدى التكنولوجيا بمركز ابتكار

الأحد، 30 يونيو 2019 05:58 م
البنوك المركزية العالمية تعالج تحدى التكنولوجيا بمركز ابتكار ينس فايدمان رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية
رويترز

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وافق بنك التسويات الدولية اليوم الأحد على إنشاء مركز ابتكار ستعمل من خلاله البنوك المركزية معا على نحو أوثق فى ظل التغيرات السريعة فى التكنولوجيا المالية وتوجه شركات مثل فيسبوك صوب العمل المالي.

 

وقال بنك التسويات أن الهدف من مركز الابتكار، الذى سيكون له مقار فى بازل وهونج كونج وسنغافورة، هو تحسين أداء النظام المالى العالمى ومعرفة وتطوير الرؤى السائدة فى مجال التكنولوجيا التى تؤثر على عمل البنوك المركزية.

 

ولم يذكر بيان البنك خطة فيسبوك لدخول مجال المدفوعات وإطلاق عملتها المشفرة ليبرا، لكن تحرك عملاق التواصل الاجتماعى ساهم فى بلورة رأى بين مسؤولى البنوك المركزية بالحاجة الملحة إلى استجابات تنظيمية منسقة لاتجاهات التكنولوجيا المالية.

 

وقال ينس فايدمان رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية فى بيان عقب اتخاذ قرار إنشاء المركز خلال اجتماع لمجلس البنك "ثورة تكنولوجيا المعلومات لا تعرف الحدود وبالتالى تتداعى آثارها فى مواقع متعددة على نحو متزامن".

 

وأضاف أن المركز سيساعد البنوك المركزية فى "التعرف على الاتجاهات العامة ذات الصلة فى مجال التكنولوجيا، وعلى دعم هذه التطورات متى اتسق ذلك مع تفويضها، وتحديث المتطلبات التنظيمية بما يتناسب مع هدف حماية الاستقرار المالي".

 

وسبق أن دعا بنك التسويات الدولية، وهو بمنزلة مظلة للبنوك المركزية فى العالم، الساسة إلى فحص تغلغل شركات التكنولوجيا العملاقة إلى القطاع المالى عن كثب، وهو ما يثير قضايا مثل خصوصية البيانات والمنافسة والأسواق والصيرفة.

 

ومازالت التفاصيل المتعلقة بالمركز الجديد محدودة، وقال بنك التسويات إنه لا يستطيع ذكر تفاصيل تتعلق بمستويات الاستثمار أو التوظيف.

 

وأبدى البنك الوطنى السويسرى وسلطة هونج كونج النقدية وسلطة سنغافورة النقدية دعمهم للمبادرة.

 

وقال توماس جوردان رئيس البنك الوطنى السويسرى أن البنك المركزى سيعزز جهوده لفحص التقنيات المالية الجديدة.

 

وقال جوردان "البنك الوطنى السويسرى يتابع بالفعل عن كثب الابتكارات التكنولوجية فى المجال المالى، ويعمل بدأب فى إطار مجتمع البنوك المركزى للتعرف مبكرا على التطورات ذات الصلة وتقييمها."


رويترز

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