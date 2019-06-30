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البحوث الزراعية: إنتاج فدان القمح بمشروع غرب المنيا وصل لـ25 أردبا

الأحد، 30 يونيو 2019 01:27 م
البحوث الزراعية: إنتاج فدان القمح بمشروع غرب المنيا وصل لـ25 أردبا زراعة القمح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد تقرير البحوث الزراعية، أن بشان مشروع غرب غرب المنيا أوضح أنه تم زراعة عدد 32 بئر بإجمالى مساحة حوالى 3250 فدان موزعة كما يلى: القمح 1000 فدان أنتجت 760 طن تم توريده للصوامع، الشعير 1375 فدان أنتجت 570 طن تم بيعها لقطاع الأنتاج، الكانولا بمساحة 250 فدان أنتجت 25 طن.

 وأوضح تقرير مركز البحوث الزراعية، الذى تم عرضة على وزارة الزراعة بخصوص اتم انجازة خلال الموسم الماضى لمشروع غرب المنيا، أنه تم زراعة جميع أصناف القمح  التجارية والمبشرة تحت ظروف الرى بالتنقيط لتحديد أنسبها لزراعته بمنطقة غرب غرب المنيا وكانت النتائج مبشرة لمحصول الحبوب، حيث وصلت إنتاجية بعض الأصناف إلى 25 أردب/فدان.

وأضاف تقرير البحوث الزراعية، أنه بالنسبة لمحصول بنجر السكر بالمشروع تم زراعة 625 فدان أنتجت 13000 طن بمتوسط 21 طن تقريباً تم توريدها لشركات السكر والتى تميزت بإرتفاع نسبة السكر بها (21 - 23%) بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتى تراوحت فيما بين 84 الى 86% ما أدى الى اقبال الشركات عليها بشدة، واوصى التقرير بأن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لأنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعى صناعى بها.


مشروع غرب المنيا

القمح

البحوث الزراعية

مجمع زراعى

بنجر السكر

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