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الاتحاد العام للشغل التونسى يزور السبسى للاطمئنان على صحته

الأحد، 30 يونيو 2019 12:51 م
الاتحاد العام للشغل التونسى يزور السبسى للاطمئنان على صحته السبسى
كتبت – هناء أبو العز

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زار نور الدين الطبوبى الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل، المستشفى العسكرى بالعاصمة، للاطمئنان على صحة رئيس الجمهورية  التونسى الباجى قايد السبسى، وفق بيان صادر عن الاتحاد.
 
وعبر الطبوبى عن تمنياته بالشفاء لرئيس الجمهورية الذى شهدت حالته الصحية تحسنا بعد إصابته بوعكة صحية حادة، لافتا إلى أن الطبوبى التقى، خلال الزيارة، رئيس مجلس الشعب محمد الناصر، الذى كان يزور رئيس الجمهورية أيضا.
 
كانت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، أكدت أن الحالة الصحية لرئيس الدولة الباجى قايد السبسى فى تحسن ملحوظ، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطنى عبد الكريم الزبيدى، واطمأن على الوضع العام فى تونس.
 
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لاتحاد العام التونسى، خلال افتتاحه مؤتمر الجامعة العامة للمالية بمنطقة الحمامات الجنوبية، أنه لا مجال للحديث عن حقوق الإنسان والحريات أمام آفة الإرهاب، وأمام كل من يمس من سلامة تونس ومواطنيها، داعيا إلى ضرورة مكافحة آفة الإرهاب، وقال: "نحن ديمقراطيون ونؤمن بالديمقراطية مع الأشخاص الذين يفهمون حقوق الإنسان والديمقراطية وليس مع الإرهابيين".
 

تونس

الرئاسة التونسية

صحة الرئيس التونسى

الاتحاد العام للشغل

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