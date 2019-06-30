الإدعاء العام فى إيطاليا يحقق فى قضايا استغلال عمال إيطاليين ببلجيكا

كتب: أحمد علوى

فتح المدعى العام فى مدينة بولونيا الإيطالية، تحقيقاً فى شأن منظمة تستغل العمال الإيطاليين فى بلجيكا، وبناء على هذه التحقيقات، فقد تم إعتقال 16 شخصًا فى إيطاليا فى يونيو.

ذكرت صحيفة لو سوار، البلجيكية الناطقة بالفرنسية، أنه قد يكون هناك صلة بين بروز المافيا والنشاط الاقتصادى بين بروكسل ونامور.

كما ألمحت الصحيفة إلى أن المدعين العامين كانوا يبحثون فى استغلال وإبتزاز البنائين والنجارين الإيطاليين فى بلجيكا، وقالت الصحيفة فى تقريرها اليوم، إنها حصلت على وثيقة من 261 صفحة تثبت الاتهام ضد 76 شخصاً يتم التحقيق معهم من قبل المحكمة .

وقال قاضى التحقيقات، إن بعض الأخطاء فى الهاتف ، كانت الطريق إلى كشف المنظمة ، والتى كانت تقوم بإرسال العمال المستضعفين إلى مواقع بناء فى بروكسل لاستغلالهم فيما بعض لتحقيق مكاسب مالية لعشيرتهم .