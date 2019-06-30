الإدارة المركزية للحجر الزراعى: ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.7 مليون طن

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن ارتفاع صادرات الموالح لمليون و700 ألف طن إلى جميع دول العالم، مؤكدا: أن الكميات المصدرة منذ بدء موسم التصدير وحتى 27 من الشهر الجارى، وجارى الشحن والتصدير.

وقال رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية شهدت صادرات الموالح تقدما كبيرا، موضحا أن هناك إجراءات مشددة على جميع الشحنات المصدرة، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشددة على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

فيما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.