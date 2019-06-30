الأمين العام للاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر يشارك باجتماع حول قضايا المناخ

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يشارك الحاج أس سى الأمين العام للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الأحد، فى اجتماع دولى يستمر ليومين فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، حول قضايا المناخ.

وأكد الاتحاد - فى بيان - أن الأمين العام سيطالب بضرورة التركيز على حماية المستضعفين من آثار تغير المناخ فى العالم، كما سيتحدث عن تجربة متطوعى الصليب والهلال الأحمر فى جميع أنحاء العالم، والذين يرون كل يوم الآثار المدمرة لتغير المناخ، خاصة المجتمعات المعرضة له بالفعل.

وأضاف الاتحاد "الحاج أس سى - الذى يقود مبادرة حول منع الأحداث المناخية المتطرفة من أن تتحول إلى كوارث، إضافة إلى عضويته كمفوض باللجنة العالمية للتكيف - سوف يركز أيضًا فى مداخلاته على ضرورة قيام الحكومات بزيادة الاستثمار بشكل كبير وعاجل فى تدابير التكيف المصممة لحماية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة وأن الآثار الأولى لتغير المناخ تواجهها بالفعل المجتمعات الأكثر فقرا والأكثر تعرضا للخطر فى العالم، مضيفًا "فهذا هو المكان الذى يجب استثمار الكثير من المال والإرادة السياسية فيه".

وأشار إلى أن ظهور موجات الحر كتهديد قاتل للبلدان المتقدمة والنامية، بما فى ذلك الموجة الحارة هذا الأسبوع فى أوروبا هى مثال على العالم الذى يمكن توقعه، وشددت المنظمة الدولية على أن المدن فى جميع أنحاء العالم بحاجة إلى اتخاذ خطوات الآن؛ لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفا، بما فى ذلك كبار السن والمرضى والصغار والأشخاص المعزولون اجتماعيا.