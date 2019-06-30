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الأمم المتحدة: مصر تتصدر دول أفريقيا فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر

الأحد، 30 يونيو 2019 04:24 م
الأمم المتحدة: مصر تتصدر دول أفريقيا فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وزارة الاستثمار والمناطق الحرة
كتب عبد الحليم سالم

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تصدرت مصر دول القارة الأفريقية فى استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وقال تقرير الاستثمار العالمى لعام 2019 الصادر عن منظمة  الاونتكاد التابعة للأمم المتحدة والمنشور على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ،أن افريقيا نجحت فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بالرغم من انخفاض النسب فى بقية القارات ،حيث ارتفعت التدفقات إلى القارة إلى 46 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، بزيادة قدرها 11 ٪ عن العام السابق.

وقال التقرير إنه ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا بنسبة 7٪ إلى 14 مليار دولار ، كما ظلت مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا تليها كلا من جنوب أفريقيا والكونغو والمغرب وإثيوبيا .

وقال التقرير ان لاستثمارات الأجنبية في مصر تركزت فى صناعة النفط والغاز ، حيث جذبت الاكتشافات المهمة لاحتياطيات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات ، وأصبحت مصر مصدراً كبيرا للغاز في يناير 2019.

بالإضافة إلى ذلك، أعفت مصر الشركات ذات المسئولية المحدودة من شرط تعيين مدراء مصريين.

من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر العام المالى المنتهى اليوم لنحو 9 مليارات دولار.

 


الاستثمارات الاجنبية المباشرة

الاستثمار الاجنبى المباشر

وزارة الاستثمار

منظمة الاونتكاد

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