سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 02:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الأحزاب النمساوية تطالب البرلمان بإصلاح قانون "تلقى التمويل والتبرعات الحزبية"

الأحد، 30 يونيو 2019 02:12 م
الأحزاب النمساوية تطالب البرلمان بإصلاح قانون "تلقى التمويل والتبرعات الحزبية" البرلمان النمساوى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب عدد من الأحزاب الرئيسية الكبرى فى النمسا بقيادة الحزب الاشتراكى الديمقراطى (اس بى او)، وحزبا (الحرية) و(النمسا الآن)، بضرورة إصلاح قانون الأحزاب، خاصة ما يتعلق بالتمويل وتلقى التبرعات.

وقالت مصادر حزبية فى فيينا، اليوم الأحد، إن الأغلبية فى المجلس الوطنى (البرلمان) حاليا تؤيد إصلاح قانون الأحزاب بشكل عاجل.

وأشارت المصادر إلى أن الأحزاب وافقت على اقتراح مشترك، اليوم الأحد، بهذا الشأن، وتم إبلاغه إلى جميع القوى السياسية، وتضمن حظر تلقى التبرعات الفردية، والتى تزيد عن 7500 يورو فى العام، كما لا يجوز لأى حزب تلقى إجمالى تبرعات سنوية تزيد عن 750 ألف يورو مع فرض عقوبات، مشددة على الأحزاب التى تتجاوز الحد الأقصى للإنفاق فى الحملات الانتخابية والبالغ سبعة ملايين يورو.


الانتخابات التشريعية النمساوية

الاحزاب النمساوية

البرلمان النمساوى

الانتخابات فى النمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية النمسا يشارك فى اجتماع الدورة 41 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:00 م

النمسا والمجر يتطلعان للعمل معا لتعزيز وحدة أوروبا

الخميس، 27 يونيو 2019 10:31 م

الاتحاد الأوروبى يؤكد تراجع طلبات اللجوء إلى النمسا بنسبة بلغت 46%

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:37 م

وزيرا خارجية النمسا وفنلندا يبحثان الأوضاع فى أوروبا والخليج العربى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:00 ص

حاكم ولاية النمسا يدعو الأحزاب إلى الشفافية وكشف مصادر تمويلها

الأحد، 23 يونيو 2019 03:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة