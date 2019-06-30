اعرف رد لجنة الفتوى فى حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة؟

رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المفروضة؛ جائز لا بأس به، وذلك على أصل الدعاء، وقد بوب البخارى بذلك قائلا: "باب الدعاء بعد الصلاة " قال الحافظ في الفتح أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لايشرع".

قال الإمام المباركفوري: "إن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مستحب ومرغوب فيه وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في كثير من الدعاء، وأنه لم يثبت المنع عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة".

ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: