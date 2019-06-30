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استقرار فى أسعار الأسماك اليوم.. والبلطى بـ35 جنيها

الأحد، 30 يونيو 2019 12:37 م
استقرار فى أسعار الأسماك اليوم.. والبلطى بـ35 جنيها صورة أرشيفية - سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهد سوق الأسماك اليوم الأحد 30– 6 -2019  انخفاضا فى أسعار بعض الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة .

واستقر سعر كيلو سمك البلطى 1  بين  33 – 37 جنيها، والبلطى 2 بين  27 – 31  جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر البلطى الأسوانى بين 15 – 35 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيها أمس، وسعر الكيلو لسمك القشر بياض 50 – 66 جنيها، والمكرونة السويسي بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وسعر كيلو البورى بين 39 – 45 جنيها.

فيما وصل سعر سمك البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبرى ليترواح بين 180 – 280 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 – 150 جنيها ، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 – 190 جنيها .

 

 

 


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