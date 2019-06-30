استقرار فى أسعار الأسماك اليوم.. والبلطى بـ35 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهد سوق الأسماك اليوم الأحد 30– 6 -2019 انخفاضا فى أسعار بعض الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة بسوق العبور للجملة .

واستقر سعر كيلو سمك البلطى 1 بين 33 – 37 جنيها، والبلطى 2 بين 27 – 31 جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر البلطى الأسوانى بين 15 – 35 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيها أمس، وسعر الكيلو لسمك القشر بياض 50 – 66 جنيها، والمكرونة السويسي بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وسعر كيلو البورى بين 39 – 45 جنيها.

فيما وصل سعر سمك البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الجمبرى ليترواح بين 180 – 280 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 – 150 جنيها ، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 – 190 جنيها .