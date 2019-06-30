استدعاء ضابط واقعة ضبط برازيلية متهمة بتهريب 2 كيلو كوكايين عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام، باستدعاء القائم بضبط برازيلية، متهمة بمحاولة تهريب 2 كيلو من مخدر الكوكايين داخل اليد الحديدية لحقيبتها، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها.
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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام، باستدعاء القائم بضبط برازيلية، متهمة بمحاولة تهريب 2 كيلو من مخدر الكوكايين داخل اليد الحديدية لحقيبتها، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها.
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