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استدعاء ضابط واقعة ضبط برازيلية متهمة بتهريب 2 كيلو كوكايين عبر مطار القاهرة

الأحد، 30 يونيو 2019 11:34 م
استدعاء ضابط واقعة ضبط برازيلية متهمة بتهريب 2 كيلو كوكايين عبر مطار القاهرة كوكايين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام، باستدعاء القائم بضبط برازيلية، متهمة بمحاولة تهريب 2 كيلو من مخدر الكوكايين داخل اليد الحديدية لحقيبتها، عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها. 

البداية كانت أثناء تفتيش قوات أمن مطار القاهرة المتهمة بعد الاشتباه فيها، حيث عثر داخل اليد الحديدية لإحدى الحقائب الخاصة بالمتهمة، على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين، بقصد تهريبها وترويجها على عملائها.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


مخدر الكوكايين

مواطنة برازيلية

تهريب المخدرات

مطار القاهرة

تحقيق النيابة

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