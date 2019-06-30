استجابة لـ"اليوم السابع".. إصلاح عامود كهرباء قرية الرباعى بكفر صقر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استجابة لما نشر بموقع اليوم السابع الخميس 27 يونيو، تحت عنوان " أهالى كفر صقر بالشرقية يطالبون المسئولين بإصلاح عمود كهرباء مائل" أصلحت إدارة كهرباء كفر صقر بالشرقية، عامود كهرباء مائل، بناحية قرية الرباعى مركز كفر صقر.

وكان عدد من أهالى قرية الرباعى التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، قد أستغاثوا من وجود عمود كهرباء مائل بالطريق خلف محطة الوقود، مما اضطرهم إلى إستخدام سلم خشبى لمنع سقوط العمود على المارة بعد محاولات منهم لتقديم طلبات لإصلاح العمود.

وناشد عدد من الأهالى إدارة الكهرباء بمدينة كفر صقر، بسرعة معالجة الأمر خشية من سقوط العمود المائل على المارة وخاصة الأطفال .

وأفادت شركة قطاعات الكهرباء بالشرقية أنه على الفور تم توجه المسئولين بإدارة كهرباء كفر صقر للانتقال إلى القرية المذكورة لاصلاح العمود المائل و بذلك ازيلت أسباب الشكوي



عامود الكهرباء