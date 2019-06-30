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ارتفاع صادرات الأسمنت 16% لتسجل 62 مليون دولار أول 5 أشهر من 2019

الأحد، 30 يونيو 2019 04:21 م
ارتفاع صادرات الأسمنت 16% لتسجل 62 مليون دولار أول 5 أشهر من 2019 أسمنت وحديد - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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كشفت بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات، أن صادرات مصر من الأسمنت سجلت ارتفاع ملحوظ بنسبة 16% لتسجل 62 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019 مقابل 54 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى.

 

وأضافت البيانات، أن السوق الليبى هو الأكثر استيرادا للأسمنت المصرى بـ 32.5 مليون دولار مقابل 6.8 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى، واستقبلت أمريكا أسمنت مصرى بـ 4.8 مليون دولار مقابل 2.5 مليون دولار، والأردن 1.9 مليون دولار مقابل 1.8 مليون دولار.

 

وتراجعت صادرات الأسمنت إلى السعودية لتسجل 5.2 مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، كما انخفضت الصادرت إلى كينيا لتسجل 2.1 مليون دولار مقابل 16.1 مليون دولار بتراجع بلغ 87%، واليمن استقبلت بما قيمته 4.4 مليون دولار مقابل 5.8 مليون دولار بتراجع 24%.

 

وارتفعت صادرات الأسمنت إلى أوغندا لتسجل 1.8 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من 2019 مقابل 1.6 مليون دولار بزيادة بلغت 8%، كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 58% لتسجل 1.1 مليون دولار مقابل 706 آلاف دولار بالفترة ذاتها من العام الماضى.


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الاسمنت المصرى

تصدير الاسمنت

صادرات مواد البناء

الرقابة على الصادرات

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