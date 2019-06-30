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خلال الربع الأول من 2019...

ارتفاع حركة الطيران المصرى لـ76.2 ألف رحلة.. و8.2 مليون مسافر فى 3 شهور

الأحد، 30 يونيو 2019 05:00 ص
ارتفاع حركة الطيران المصرى لـ76.2 ألف رحلة.. و8.2 مليون مسافر فى 3 شهور مصر للطيران
كتبت- هبة حسام

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أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع عدد رحلات الطيران المصرى خلال الربع الأول من  العام الجارى، الفترة من "يناير – مارس" 2019، إلى 76.2 ألف رحلة طيران، مقابل 69 ألف رحلة طيران للفترة الفترة المماثلة من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 10.4%.

كما أظهرت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه خلال الـ 3 أشهر المشار إليها من العام الجارى، سافر نحو 8.2 مليون راكب عبر المطارات المصرية، مقارنة بـ 7 ملايين مسافر خلال ذات الفترة من العام الماضى، بارتفاع بلغت نسبته 17.1%.

بينما بلغت كميات البضائع المنقولة عبر الشحن الجوى، 73.6 ألف طن خلال الفترة من يناير – مارس 2019، مقارنة بـ 52.2 ألف طن فى الفترة المماثلة من عام 2018، بارتفاع 41%.

وبحسب البيانات، سجل شهر مارس أعلى الأشهر عددا فى رحلات الطيران خلال الربع الأول من العام الجارى، حيث بلغ عدد الرحلات خلاله 26.7 ألف رحلة، وفى المقابل جاء شهر فبراير 2019 الأقل عدداً فى رحلات الطيران بـ 23.3 ألف رحلة.

 وطبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ننشر تفاصيل رحلات الطيران المصرى لعام 2019 خلال الفترة من يناير - مارس "شهر بشهر" مقارنة بمثيلتها من 2018، والتى جاءت كالتالى..

 

رحلات يناير 2019

 

26.2 ألف رحلة طيران نقلت 2.7 مليون مسافر و 26.9 ألف طن بضائع، مقابل 23.9 ألف رحلة طيران فى يناير 2018 نقلت 2.4 مليون راكب و 26.6 ألف طن بضائع.

 

رحلات فبراير 2019

 

23.3 ألف رحلة طيران نقلت 2.5 مليون راكب و 20.7 ألف طن بضائع، مقابل 20.8 ألف رحلة طيران فى فبراير 2018 نقلت 2.7 مليون راكب و 26.9 ألف طن بضائع.

 

رحلات مارس 2019

 

26.7 ألف رحلة طيران نقلت 3 ملايين راكب و 26 ألف طن بضائع، مقابل 24.3 ألف رحلة طيران فى مارس 2018 نقلت 2.5 مليون راكب و 25.5 ألف طن بضائع.


رحلات الطيران

حركة الطيران المصرى

المطارات المصرية

جهاز الاحصاء

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