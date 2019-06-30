ابدأ حلمك مشروع للشباب تنظمه ثقافة أسيوط للمواهب الشابة

أسيوط - ضحا صالح

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة وثقافة أسيوط عن بدء عدد من الفعاليات والمشاريع التى تنمى وتصقل المواهب الشابة، من خلال تنظيم مشروع "إبدا حلمك" وتدريب الفنانين الشباب بالإقليم الثقافى وإعداد الفنان الشامل.

وعقدت ثقافة أسيوط لقاء مع الشباب الذين تم اختيارهم فى اختبارات الأداء والتمثيل والغناء ضمن فعاليات المشروع على يد نخبة من أمهر الأساتذة والمدربين على فنون الأداء وهم الدكتور علاء عبد العزيز،والمخرج أحمد طه، و الفنان مناضل عنتر، و المخرج خالد ابو ضيف، الفنان باسم عادل.

جاء اللقاء بحضور مدير عام فرع ثقافة أسيوط والمايسترو حسام حسنى،المخرج احمد ثابت الشريف على مسرح قصر ثقافة أسيوط .

الجدير بالذكر أن المشروع سيتم تطبيقه فى ثلاث محافظات هى "أسيوط،الشرقية،الفيوم" ويتضمن تدريب الشباب من الجنسين فى جميع المجالات .