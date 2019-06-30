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إنهاء تجديد محطتى سكك حديد الشلوفة وأبو حلب بالسويس بتكلفة 2.7 مليون جنيه

الأحد، 30 يونيو 2019 03:44 م
إنهاء تجديد محطتى سكك حديد الشلوفة وأبو حلب بالسويس بتكلفة 2.7 مليون جنيه محطة قطار الشلوفة
كتب ــ عبد اللطيف صبح

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شهدت منطقة الشلوفة بالقطاع الريفى بالسويس، افتتاح محطة قطار الشلوفة، بعد التجديد والتطوير الذى شهدته، بمبلغ 2.7 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير محطات ومزلقنات المدينة والقطاع الريفى بطريق السويس الإسماعيلية.

 

وتوجه النائب طارق متولى نائب السويس بالشكر والتقدير للمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، وقيادات الهيئة جميعا، على اهتمامه بتنفيذ أعمال تطوير المحطات والمزلقانات بدون معوقات، كما شكر المهندس أشرف العجوز، رئيس قطاع سكك حديد القناة وسيناء، على جولاته الميدانية للمحطات للوقوف على احتياجاتها.

 

وأكد النائب طارق متولى،، أن أهالى القطاع الريفى يستحقون خدمة لائقة، من محطات حضارية، وأنه سيجرى تنسيق احتياجات إنارة الطرق الواصلة من المحطات إلى أقرب تجمع سكنى، وذلك بمحطة أبوحلب بناء على مطلب الأهالي.

 

ووفقا البيان فقد شهدت الفترة الماضية عدة جولات للنائب مع مسئولى السكك الحديد بقطاع القناة وسيناء، وعلى إثر ذلك تم تطوير مزلقانات خط السويس الاسماعيلية بداية من اول الخط بالمثلث والعوايد، ومرورا بباقى المحطات.

تجديد محطتى سكك حديد الشلوفة وأبو حلب بالسويس (1)
 

 

تجديد محطتى سكك حديد الشلوفة وأبو حلب بالسويس (2)
 

 

تجديد محطتى سكك حديد الشلوفة وأبو حلب بالسويس (3)
 

 

تجديد محطتى سكك حديد الشلوفة وأبو حلب بالسويس (4)
 

 

تجديد محطتى سكك حديد الشلوفة وأبو حلب بالسويس (5)
 

 

تجديد محطتى سكك حديد الشلوفة وأبو حلب بالسويس (6)

السويس

السكة الحديد

الشلوفة

ابو حلب

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