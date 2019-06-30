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إطلاق سراح زعيم معارض فى الكاميرون بعد خطفه بالمنطقة الناطقة بالإنجليزية

الأحد، 30 يونيو 2019 08:32 ص
إطلاق سراح زعيم معارض فى الكاميرون بعد خطفه بالمنطقة الناطقة بالإنجليزية مسلحون - صورة أرشيفية
(رويترز)

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أُطلق سراح زعيم حزب معارض رئيسي فى الكاميرون يوم السبت، بعد أن خطفه مسلحون مجهولون فى المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية يوم الجمعة وذلك حسبما قال حزبه.

ويقاتل متمردون انفصاليون القوات الحكومية منذ نحو عامين بسبب ما يرونه أنه تهميش للناطقين بالإنجليزية من قبل الحكومة المركزية التي يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية.

وكان جون فرو ندي زعيم حزب الجبهة الاشتراكية الديمقراطية قد اختطف من منزله في مدينة باميندا . وكانت تلك ثاني مرة يتعرض فيها فرو ندي للخطف خلال شهرين.

وقال مسؤول بالحزب في بيان إنه تم إطلاق سراح فرو ندي مساء السبت. ولم يعط المسؤول تفاصيل بشأن الجهة التي خطفته أو المكان الذي كان محتجزا فيه.

وكان فرو ندي (77 عاما) قد حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2011 وفاز فيها الرئيس بول بيا.

وتعرض فرو ندي للخطف في أبريل فى بلدة كومبو خلال جنازة واحتجز لبضع ساعات قبل أن يتم الإفراج عنه. وقال حزبه وقتها إن الانفصاليين المتحدثين بالانجليزية هم من احتجزوه في محاولة لإقناعه بتأييد قضيتهم على الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.

وينتقد حزب الجبهة الاشتراكية الديمقراطية بيا الذي يشغل منصب الرئيس منذ عام 1982 بسبب أسلوب معالجته للأزمة ولكنه لم يقر مطالب الانفصاليين بإنشاء دولة مستقلة ناطقة بالإنجليزية.

وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع أودى بحياة نحو 1800 شخص وشرد أكثر من 500 ألف آخرين منذ 2017.

 


مسلحون

الكاميرون

الانتخابات الرئاسية

متمردون

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