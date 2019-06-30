إصلاح محطة المحولات المغذية لثلاث مراكز بالشرقية بسبب حريق لزيادة الأحمال

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على انتظام سير أعمال إصلاح تعطل محولات محطة كهرباء ههيا والمغذية لمراكز الإبراهيمية وههيا وأبو كبير لسرعة عودة التيار الكهربائى للمنازل .

وأشار غراب، إلى أنه يتابع بنفسه أعمال الإصلاح مع المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى قام بتشكيل فريق عمل مكون من مهندسين وفنيين لمعالجة العطل الناتج من احتراق لبعض الكابلات المغذية لمحطة كهرباء ههيا نتيجة زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة وتم التعامل معها بمعرفة رجال الدفاع المدنى ومهندسى وفنى الكهرباء بالشرقية، والذى أسفر عن انقطاع الكهرباء بمركزى ههيا والإبراهيمية .

وكان محافظ الشرقية قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة الشرقية تفيد بحدوث عطل مفاجئ بمحطة محولات كهرباء ههيا المغذية لمركز الإبراهيمية ومدينة ههيا وأبو كبير نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي.

وعلى الفور قام بالتواصل مع المهندس محمد السيد رئيس شركة كهرباء القناة والذى انتقل بفريق عمل مكون من مهندسين وفنيين إلى محطة محولات كهرباء ههيا لمعالجة العطل وتم استخراج الخلايا المحترقة لإعادة تأهيلها وتشغيلها مرة أخرى، كما قرر فتح كافة مخازن الشركة وتوفير بعض المحولات والكابلات لإعادة تشغيل محولات المحطة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تزويد مستشفى ههيا المركزى بمولد ديزل 150 ك فولت احتياطى كإجراء احترازى وتأمينى لضمان انتظام العمل داخل المستشفى حفاظًا على أرواح المرضى والمترددين على المستشفى .

حيث قامت اللجنة الفنية المشكله بمباشرة أعمالها ليعود التيار الكهربى لمدينة ههيا بنسبة 50% وبعض القرى التابعة لها، وجارى العمل والانتهاء من إصلاح المحطة وتشغيلها بكامل طاقتها وعودة التيار الكهربي.

كما قامت اللجنة بالعمل على عودة التيار الكهربائى لمدينة الإبراهيمية بالكامل فى تمام الساعة الثانية عشر صباح اليوم، والقرى التابعة لها بالتناوب وسيتم التشغيل مدينة الإبراهيمية وقراها بالكامل خلال ساعات قليلة وستعمل المحطة بكامل طاقتها.