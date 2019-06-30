إصلاح كسر ماسورة مياه فى الخليفة وآخرى بالزاوية الحمراء

تمكنت أجهزة حى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، برئاسة اللواء هشام عصمت عبد الحميد من، إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بشارع فاروق يونس ناصية شارع مجمع المصانع بمدينة النور كما تم شفط المياه من الشارع.

وأخمدت الحماية المدنية حريق محدود بشارع ترعة الاسماعيلية داخل سور الكوربيش، بدون خسائر فى الأرواح، حيث رصده مشرفى المتابعة الميدانية خلال المتابعة.

وفى السياق انتهت أجهزة حى الخليفة من إصلاح كسر ماسورة مياه مفاجئ بشارع سعيد ذو الفقار بالمنيل، وتم شفط المياه المتراكمة بالشارع .