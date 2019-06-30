سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 11:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الأحد، 30 يونيو 2019 10:21 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بإصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة بمركز وادى النطرون فى البحيرة.
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون، أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

محافظه البحيره

امن البحيره

وادى النطرون

حادث تصادم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4

400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة