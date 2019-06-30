إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بإصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة بمركز وادى النطرون فى البحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون، أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.