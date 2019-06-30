إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة فى مسير بكفر الشيخ إثر خلاف بين عائلتين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بمدينة مسير التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بإصابات متعددة لخلاف بين عائلتين، تحرر المحضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بحدوث مشاجرة في مدينة مسيرة بين طرفين لخلاف بينهما عقب محاولة للصلح بين الطرفين، ولكن باءات المحاولة بالفشل، مما أدى لنشوب مشاجرة بين الطرفين أدت لإصابة "ف.ع.م" 19سنة، بجر ح نافذه بالبطن والصدر، و" ر.ع.ص" 55 سنة، بجروح نافذه بالبطن، و"ا.ع.م" 28 سنة بجروح بالصدر والوجه، و"م.ع.م" 25 سنة جروح نافذة بالبطن والوجه، و"ن.ع.م" 30 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"ه.ع.م" 37 سنة، بجروح متعدده بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر رقم 3328 جنح مركز كفر الشيخ، وجار العرض على النيابة العامة.