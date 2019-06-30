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إصابة 5 أشخاص فى انفجار اسطوانتين بالقليوبية

الأحد، 30 يونيو 2019 02:14 م
إصابة 5 أشخاص فى انفجار اسطوانتين بالقليوبية حريق - ارشيفية
القليوبية – نيفين طه

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أصيب 5 أشخاص بإصابات طفيفة فى حريقين بالخانكة وشبين القناطر، أثر إنفجار اسطوانة تكييف وغاز بوتوجاز، تم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد إصابة 5 أشخاص فى انفجارين لاسطوانتين تكييف وغاز بوتوجاز.
 
 
انتقل العميدان يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وعبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن الواقعة الأولى تلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا بوقوع انفجار فى تكييف بشقة، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام فنى تكييفات بتركيب جهاز فى إحدى الشقق، انفجرت اسطوانة الفريون ما أدى إلى إصابة الفنى وصاحب الشقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الخانكة العام.
 
 
وتلقى المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بلاغا بانفجار إسطوانة غاز بوتوجاز بأحد المنازل بقرية المريج دائرة المركز، وانتقلت سيارات الاطفاء، وتم السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 3 بحروق طفيفه، وتم نقلهم الى مسشتفى شبين القناطر، وتلقوا الإسعافات الأولية وصرح لهم بالخروج عقب ذلك وتولت النيابة التحقيق.

محافظه القليوبيه

امن القليوبيه

مديره امن القليوبيه

الحمايه المدنيه

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