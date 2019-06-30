إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حادثي سير بمركز الفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، منذ قليل، في حادثي سير منفصلين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول 3 أشخاص مصابين في حادثي انقلاب دراجة نارية بمركز الفرافرة.

تبين انقلاب دراجة نارية بمدينة الفرافرة أسفر عن إصابة مصطفى علي محمد، 13 سنة مقيم مدينة الفرافرة، ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الإذن اليمني، علاء علي محمد 20 سنة، مقيم الفرافرة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجري نقلهما لمستشفي الفرافرة المركزي للعلاج.

كما أصيب خالد محمد عبده 29 سنة، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية صبيح التابعة لمركز الفرافرة ومصاب باشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات بالجسم، وجري نقله لمستشفي الفرافرة المركزي للعلاج، وجارى تحويل الي مستشفى الداخلة العام وتحررت المحاضر اللازمة للحادثين، وجاري إخطار النيابة العامة للتحقيق.