إدارة السياحة بالإسكندرية: حملات لمنع استغلال المواطنين خلال مشاهدة أمم إفريقيا

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد محمد سعد مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الإسكندرية، على أن الإدارة تحرص على شن حملات دورية على الكافيتريات والمقاهى السياحية، لمنع استغلال المواطنين خلال مشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وأشار محمد سعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإدارة تقوم بحملات دورية على الكافتيريات السياحية على كورنيش الإسكندرية وغيرها، لمنع التلاعب بالأسعار مستغلة هذا الحدث الأفريقى الهام، الذى يتابعه جميع المصريين، خاصة فى الأيام التى يتم فيها إذاعة مباراة للمنتخب المصرى، حيث تشهد الكافتيريات إقبالا كبيراً عليها لمشاهدة مباراة المنتخب الوطنى.

وقد شنت الإدارة العامة للسياحة بالإسكندرية، حملات دورية أسفرت عن تحرير 40 محضر مخالفة، وذلك فى إطار الحملات المكثفه التى تقوم بها الإدارة العامه للسياحة أثناء مباريات كأس الأمم الإفريقية، وفقا لتعليمات محافظ الإسكندرية ومحمد سعد مدير عام الإدارة العامة للسياحة لجميع مفتشى الإدارة، بالقيام بهذه الحملات فى مختلف أحياء محافظة الإسكندرية لمنع استغلال المواطنين.