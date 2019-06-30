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إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة فى البساتين

الأحد، 30 يونيو 2019 04:32 م
إحالة 9 متهمين للجنايات بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة فى البساتين مشاجرة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بإحالة، 9 متهمين لمحكمة الجنايات، فى اتهامهم بالاعتداء على ضابط شرطة وسرقة سلاحه الميرى.

 

كان إخطارًا ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من شرطة النجدة يفيد تعرض ضابط شرطة من قوة قسم شرطة التجمع الخامس للاعتداء بالضرب وسرقة سلاحه الميرى، أعلى الطريق الدائرى..

 

وبالانتقال والفحص وسؤال الضابط، أكد أنه أثناء سيره بسيارته على الطريق الدائرى، بمنطقة المشروع الكندى فى الاتجاه نحو الاوتوستراد، فوجئ بسيارة نقل تنحرف نحوه فحاول تفاديها فانجرفت سيارته واصطدم بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق وفوجئ بقائدها يعتدى عليه بالشتم وحاول ضربه، وأثناء التفاوض معه لإصلاح تلفيات السيارة فوجئ بعدد من أقاربه يحضرون وتعدوا عليه وسرقوا سلاحه الميرى.

 

وبإجراء التحريات اللازمة وتكثيف الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمين " عثر بحوزة المتهم الأول على طبنجة الضابط، وتبين أنه مصاب بجرح فى كف يده، تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بإحالتهم للجنايات .


البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

الطريق الدائرى

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