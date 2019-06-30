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إحالة سيدة و4 عاطلين للمحاكمة تخصصوا فى سرقة الشقق بمدينة نصر

الأحد، 30 يونيو 2019 01:48 م
إحالة سيدة و4 عاطلين للمحاكمة تخصصوا فى سرقة الشقق بمدينة نصر كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، بإحالة سيدة و4 عاطلين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن بمدينة نصر. 

وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من سيدة و4 عاطلين، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 10 حوادث سرقة مساكن بذات الإسلوب، وبإرشادهم تم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيء النية" (صاحب محل للمشغولات الذهبية - مقيم بالجيزة، صائغ بذات المحل - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

وبإرشادهم تم ضبط شاشة (LCD) وهاتف محمول، وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأشخاص لا يمكنهم الإرشاد عنهم، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

سرقة الشقق فى مدينة نصر

سرقة الشقق

شقق مدينة نصر

جرائم سرقة

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