"أمن قنا" يضبط 12 هاربا ويحرر 900 مخالفة مرورية خلال حملات متنوعة

قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا حملة أمنية لضبط العناصر الجنائية الهاربة من عدة أحكام بعدد من مراكز المحافظة، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لضبط الهاربين من أحكام.

والبداية كانت بتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، أخطارآ يفيد شن حملات أمنية لضبط عناصر هاربة على ذمة قضايا أسفرت عن ضبط 12 شخصا هاربا من قضايا شروع فى قتل وحيازة سلاح، وقضايا تعاطى واتجار مواد مخدرة، وقضايا تبديد، واتلاف عمد، كنا تم تحرير 900 مخالفة مرورية تجاوز سرعة والسير عكس الإتجاه والقيادة بدون رخصة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.