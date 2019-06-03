"100 مليون صحة" توضح آليات عمل "الدايت" الآمن لانقاص الوزن بدون مضاعفات

كتب وليد عبد السلام

أكدت مبادرة 100 مليون صحة، أن النظام الغذائى الصحى يحى من الأزمات الصحية وتقلبات الجهاز الهضمى، وتابعت: الرجيم لا يعنى بالضرورة حرمان الجسم من الطعام، مؤكدة أن الأكل الغير صحى ظنا من الشخص أنه يقوم بعمل رجيم يعيد الشخص إلى وزنه القديم والسابق للدايت.

وأوضحت مبادرة 100 مليون صحة، أنه لابد من الاعتماد على نظام صحى ومتوازن به كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها جسم الإنسان .

وتابعت مبادرة 100 مليون صحة فى حالة الرغبة فى انقاص الوزن يجب اتباع تعليمات الطبيب والحرص على تناول الفواكة والخضروات .