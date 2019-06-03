‏‫عمومية القابضة المعدنية تعتمد الموازنة التقديرية بربح 1.1 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - الموازنة التقديرية للعام المالي 2019 /2020، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2019 /2020، والذي تضمّن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وإجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وكذلك الإنجازات المحققة ضمن محاور الشركة الاستراتيجية.

وقالت الوزارة أنه يجري التباحث مع وزارة الكهرباء بشأن إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 600 ميجا لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الأمر الذي من شأنه توفير نسبة من استهلاك الطاقة إذ تمثل الكهرباء 40% من تكلفة الإنتاج حيث من المتوقع الانتهاء من طرح المحطة على مستثمرين خلال شهرين، بالإضافة إلى البدء في التحديث الشامل لشركة الدلتا للصلب ورفع طاقة إنتاج البليت إلى 500 ألف طن والمسبك إلى 10 آلاف طن.

وكشفت إن اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لحسم موقف شركة الحديد والصلب انتهت إلى عدد من التوصيات جاري دراستها حاليًا لاتخاذ القرار المناسب حفاظًا على اسم الشركة ووقف نزيف الخسائر، موضحة أنه تم خلال الأشهر الماضية دعوة المستثمرين للشراكة في التطوير والإيراد من خلال مناقصة عالمية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، إلا أنه لم تتقدم سوى شركة واحدة بعرض مخالف لشروط المناقصة ما استدعى رفضه.

كما اعتمدت الجمعية العامة زيادة حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن العام المالي 2017/2018 بمبلغ 200 مليون جنيه لتصبح 950 مليون جنيه مقابل 164.8 مليون جنيه عن العام المالي 2016/2017، وذلك في إطار توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة لدعم الخزانة العامة للدولة.

ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد بلغ صافي الربح المستهدف للشركة القابضة في موازنتها المستقلة 1.121 مليار جنيه عن العام المالى 2019/2020 مقارنة بذات المبلغ تقريبًا تحقق بالفعل فى العام المالى 2017/2018 بصافى ربح بلغ 1.123 مليار جنيه.

كما قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بإعداد مشروع موازنة مجمّعة للشركة القابضة، استهدفت فيه الشركة صافي ربح يبلغ 862 مليون جنيه متضمّناً 349 مليون جنيه أرباحا للشركات التابعة.

في ذات السياق، أشار الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية إلى أن الشركات التابعة باعتبارها شركات صناعية تواجه تحديات كبيرة خلال عام الموازنة على رأسها الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع انخفاض أسعار المعادن في البورصات العالمية وكذلك انخفاض أسعار صرف الدولار (بالنسبة للشركات المصدرة).

كما تستهدف الشركات التابعة - بحسب مشروع الموازنة - إيرادات نشاط جاري تبلغ 28.4 مليار جنيه مقابل 22.5 مليار جنيه تم تحقيقها بالفعل فى العام المالي 2017 /2018 وذلك بنسبة نمو بلغت نحو 25%، إلا إن تلك الطفرة في إيرادات النشاط الجاري المتوقعة للشركات التابعة لم تنعكس على زيادة أرباحها عن موازنة العام الماضى نتيجة للتحديات المشار إليها سابقاً والتى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

وفي الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقد سبق أن وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبرى فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 10/03/2019 على نقل الشركة الهندسية إلى الشركة القابضة المعدنية.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن نقل الشركة الهندسية وغيرها من الشركات التابعة العاملة فى مجال صناعة السيارات إلى محفظة الشركة القابضة المعدنية يأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع زيادة المكوّن المحلي، مشيرة إلى التعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشأن إحياء شركتى النصر والهندسية للسيارات والتوصل إلى اتفاق في هذا الشان خلال الفترة القريبة المقبلة.