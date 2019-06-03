ولى عهد بريطانيا يلتقى دونالد ترامب بالمقر الملكى فى لندن

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التقى ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى المقر الملكى بلندن "كلارنس هاوس"، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها ترامب إلى المملكة المتحدة لمدة 3 أيام قبل أن يتوجه إلى فرنسا.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أنه من المقرر أن يلتقى ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أن ملف العقوبات الأمريكية على شركة "هواوى" الصينية سيكون ضمن أولوية الموضوعات التى سيبحثها الجانبين.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع تجمع الآلاف من المواطنين البريطانيين فى العاصمة لندن، غدا، للاحتجاج على زيارة ترامب للبلاد، كما أعلن متحدث باسم حزب "العمال" المعارض، أن رئيس الحزب جيرمى كوربن سيشارك وسيلقى كلمة خلال التظاهرات الاحتجاجية المقررة.