سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 09:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

ولى عهد بريطانيا يلتقى دونالد ترامب بالمقر الملكى فى لندن

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:05 م
ولى عهد بريطانيا يلتقى دونالد ترامب بالمقر الملكى فى لندن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى المقر الملكى بلندن "كلارنس هاوس"، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها ترامب إلى المملكة المتحدة لمدة 3 أيام قبل أن يتوجه إلى فرنسا.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية أنه من المقرر أن يلتقى ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أن ملف العقوبات الأمريكية على شركة "هواوى" الصينية سيكون ضمن أولوية الموضوعات التى سيبحثها الجانبين.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع تجمع الآلاف من المواطنين البريطانيين فى العاصمة لندن، غدا، للاحتجاج على زيارة ترامب للبلاد، كما أعلن متحدث باسم حزب "العمال" المعارض، أن رئيس الحزب جيرمى كوربن سيشارك وسيلقى كلمة خلال التظاهرات الاحتجاجية المقررة.

 


ولى عهد بريطانيا

دونالد ترامب

الامير تشارلز

المملكة المتحدة

زيارة ترامب لبريطانيا

العلاقات الامريكية البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوشنر ينفى التحدث بشأن تصريحه الأمنى مع ترامب

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:23 م

انطلاق المظاهرات فى لندن اعتراضا على زيارة ترامب

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:23 م

صور.. انطلاق المظاهرات ضد ترامب فى لندن بعد ساعات من بدء زيارته

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:13 م

حصاد الثقافة.. ترميم 80% من قصر البارون وكتاب جديد يهاجم ترامب

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 م

الملكة إليزابيث تصطحب ترامب فى زيارة لكاتدرائية ويستمنستر

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:58 م

صور.. ترامب يزور كاتدرائية وستمنستر التاريخية

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:47 م

ميلانيا ترامب وفيليب ماى يشهدان حفلا بحديقة مقر الحكومة البريطانية

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:48 م

بعد دعمه لجونسون.. كيف يحاول ترامب نشر نموذجه السياسى حول العالم؟.. الرئيس الأمريكى يسعى لاستنساخ نماذج تحمل نفس جيناته للسيطرة على العالم.. والتوافق الأيديولوجى لا يكفى لدعم حلفائه فى كل مناطق العالم

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة