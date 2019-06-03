وكيل تعليم الأقصر: تجهيز 21 لجنة إمتحان لإمتحانات الثانوية العامة.. السبت المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم تجهيز 21 لجنة سير إمتحان على مستوى المحافظة ليؤدى 6489 طالب إمتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتى من المقرر بدأها السبت المقبل، وذلك فى إطار إستعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لإمتحانات الثانوية العامة.

وأوضح عبد اللطيف عمران – فى بيان صحفى - أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية للمرور على لجان السير للتأكد من استعداد تلك اللجان لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كل سبل الراحلة للطلاب، وكذلك متابعة الإستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لإستقبال المسؤولين عن لجان سير الإمتحانات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، لتعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع أعمال الإمتحانات.

وأكد عمران، أنه جاءت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمديريات الأمن والصحة والتموين وشركات الكهرباء ومياه الشرب ورؤساء مجالس المدن لاتخاذ وتنفيذ جميع الإجراءات التأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة، ولضمان حسن سير أداء الامتحانات فى ظروف مناسبة للطلاب، وتم إعداد خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل صناديق كراسات الامتحان من مقر مركز توزيع الأسئلة مع تأمينها وفقا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة وضع خطة تأمين شاملة وذلك تحت إشراف من القوات المسلحة والشرطة وبمتابعة من غرفة عمليات المحافظة لكافة مراحل العملية الإمتحانية بداية من تسليم أوراق الأسئلة والإجابات وحتى توزيعها على الطلاب داخل اللجان ، بجانب تأمين مقار لجان الإمتحانات سواء بداخلها أو خارجها.

كما كلف ألهم رؤساء المراكز والمدن بسرعة التنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية من أجل المرور الميدانى على مقار لجان الإمتحانات للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة العامة بها ، بجانب توفير مختلف وسائل الإنارة والتهوية المناسبة ، مع توفير مبردات مياه الشرب ، بالإضافة إلى التجهيز المناسب لإستراحات المراقبين بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتزويدها بكافة مقومات المعيشة الجيدة لإستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين من المحافظات الأخرى من أجل توفير الإستقرار لهم.