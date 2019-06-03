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وزير داخلية أستراليا يضع إكليلا من الزهور عند كنيسة سريلانكية تعرضت لتفجيرات

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:00 م
وزير داخلية أستراليا يضع إكليلا من الزهور عند كنيسة سريلانكية تعرضت لتفجيرات وزير الداخلية الأسترالى بيتر داتون - أرشيفية
أ ش أ

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وضع وزير الداخلية الأسترالى بيتر داتون، إكليلا من الزهور عند إحدى الكنائس فى كولومبيا التى تعرضت لهجوم خلال تفجيرات عيد الفصح الدامية، التى أدوت بحياة 250 شخصا على الأقل، وذلك خلال زيارته للجزيرة الواقعة فى جنوب آسيا.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "داتون" زار كنيسة القديس سيباستيان الواقعة ببلدة (نيجومبو) الساحلية، والتى كانت واحدة من بين 3 كنائس تعرضت لهجوم فى 21 أبريل الماضي، مضيفة أن داتون تحدث مع قساوسة وتفقد أعمال إعادة بناء الكنيسة، حيث لقى مواطنان أستراليان من أصول سريلانكية مصرعهما.

وأشارت إلى أن "داتون" وعد بدعم بلاده لإعادة بناء قطاع السياحة فى سريلانكا، الذى عانى كثيرا بعد الهجمات، لافتة إلى أنه سيلتقى بالرئيس السريلانكى ورئيس الوزراء ومسؤوليين آخرين خلال زيارته التى تستغرق يومين وتنتهى غدا الثلاثاء.

 


وزير الداخلية الاسترالى

هجوم على كنيسة

كنيسة سريلانكية

الشرطة السريلانكية

هجمات ارهابية

مكافحة الارهاب

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