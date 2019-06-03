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وزير الخارجية التونسى يبحث مع السفير الأمريكى العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:29 م
وزير الخارجية التونسى يبحث مع السفير الأمريكى العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوى
أ ش أ

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بحث وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوى، خلال لقائه، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة مع السفير الأمريكى بتونس دونالد بلوم، أوجه التعاون القائم بين بلاده والولايات المتحدة، والسبل الكفيلة بدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى الاستعدادات للاستحقاقات الثنائية القادمة، ومنها بالخصوص الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة المزمع عقدها فى واشنطن خلال شهر يونيو الجارى.

وأكد وزير الخارجية حرص تونس على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون المتميزة التى تجمعها بالولايات المتحدة فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تمر بها البلاد، وأشار إلى أن الدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة ستمثل إطارا مهما لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات وتكثيف التعاون بين ممثلى القطاع الخاص ورجال الأعمال فى كلا البلدين.

ومن جهته، أكد الدبلوماسى الأمريكى التزام بلاده بمواصلة تعزيز الجهود التى تبذلها تونس لتجاوز التحديات الراهنة، واستكشاف كل الفرص التى تسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية، كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث شدد وزير الخارجية التونسى - فى هذا الصدد - على أهمية وقف كل أشكال التصعيد العسكرى واستئناف المسار السياسى تحت رعاية الأمم المتحدة فى أقرب وقت، لافتا إلى أن تفاقم الأوضاع فى ليبيا له انعكاسات سلبية بالغة الخطورة على أمن المنطقة واستقرارها.

 


وزير الخارجية التونسى

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الخارجية الامريكية

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خميس الجهيناوى

الاوضاع فى ليبيا

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