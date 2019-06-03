"نيولوك رئاسى".. ترامب يظهر بتسريحة شعر مختلفة فى زيارة مفاجئة لكنيسة

كتبت رباب فتحى

عُرف دائما الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بتسريحة شعره المميزة حتى قبل استلامه رئاسة الولايات المتحدة، فخصلات شعره الذهبية لطالما كانت محل اهتمام تارة وانتقاد تارة أخرى، ولكن أشعل ترامب وسائل التواصل الاجتماعى بصورة له وشعره مصفف إلى الوراء، ليظهر بشكل مختلف تماما.



الرئيس ترامب

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ترامب قام بزيارة مفاجئة لكنيسة بفيرجينيا أمس الأحد، بعد جولة من الجولف فى ملعب قريب، وظهر الرئيس في كنيسة ماكلين الإنجيلية.

ولكن عندما ظهرت صور للزيارة، ركزت معظم التعليقات على تسريحة شعر ترامب، والتى كانت بعيدة كل البعد عن أسلوبه الشائع فى تصفيف شعره.



ترامب داخل الكنيسة

في عام 2015، بعد فترة وجيزة من بدء حملته الطويلة للرئاسة، نشر فانيتي فير "تاريخًا مصورًا" لتطور تسريحة شعره الفريدة.