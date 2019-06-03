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نيودلهى تعتزم السماح للنساء بركوب المواصلات مجانا

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:55 م
نيودلهى تعتزم السماح للنساء بركوب المواصلات مجانا وسائل مواصلات - صورة أرشيفية
(رويترز)

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تخطط العاصمة الهندية نيودلهى لأن تكون وسائل النقل الحكومية فيها، سواء الحافلات أو المترو، مجانية للنساء على أمل أن يعزز إقبالهن على المواصلات العامة بأعداد كبيرة سلامة المرأة فى واحدة من أكبر عواصم العالم المنكوبة بالجرائم ضد النساء.

 

وجاء هذا الإعلان من جانب أرفيند كيجريوال رئيس وزراء دلهي اليوم الاثنين، قبل شهور من انتخابات يخوض خلالها حزبه منافسة حامية مع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودى.

 

وقال كيجريوال للصحفيين "تعتبر المواصلات العامة الأكثر أمانا للنساء. ومع وضع ذلك فى الاعتبار، قررت الحكومة... أن تكون كل الحافلات والمترو مجانية للنساء".

 

ويعيش فى دلهى نحو 26 مليون شخص نصفهم تقريبا من النساء. ووفقا لأحدث بيانات اتحادية بشأن سجلات الجرائم نُشرت عام 2017، تشهد دلهى أعلى معدل للجرائم ضد المرأة فى الهند. وتحولت الجرائم على أساس النوع لقضية سياسية خطيرة فى دلهى منذ عام 2012 حين وقعت جريمة اغتصاب جماعى لامرأة عمرها 23 عاما، فى واقعة دفعت الآلاف للخروج إلى شوارع المدينة للاحتجاج.

 

وقال كيجريوال، إن الخطة سيتم تطبيقها فى غضون فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر بتكلفة تبلغ حوالى سبعة مليارات روبية (101 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالى. وينتمى كيجريوال لحزب آم آدمي (الإنسان العادي) الذى فاز باكتساح فى انتخابات دلهى عام 2015 لأسباب منها تعهده بتحسين مستوى الأمان للمرأة.

 

لكن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وبعض الناشطين فى مجال حقوق المرأة رفضوا هذا المقترح باعتباره حيلة قبل الانتخابات المقررة فى أوائل العام المقبل.

 

وقال الحزب الحاكم، إنه لا يوجد عدد كاف من الحافلات فى دلهى لاستيعاب أعداد كبيرة من النساء.


نيودلهى

وسائل مواصلات

حافلات

مترو

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