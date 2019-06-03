نيابة هيهيا تصرح بدفن طبيب ونجليه فى حادث تصادم بطريق ههيا - الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

لقى طبيب ونجليه مصرعهما، صباح اليوم، فى حادث تصادم بطريق ههيا- الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث باستقبال مستشفى ههيا العام وإخطار نيابة ههيا العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بطريق "ههيا- الزقازيق" أمام قرية صبيح دائرة مركز ههيا.

وتبين من التحريات الأولية، تصادم سيارتين ملاكى أمام قرية صبيح، وأسفر الحادث عن وفاة "محمد عبد المنعم عيد" إخصائى علاج طبيعى، مقيم مركز فاقوس، ونجليه" يوسف" و" بيجاد"، وتم التحفظ على الجثث بمستشفى ههيا العام.

وإخطار النيابة العامة التى صرحت بالدفن لعدم وجود شبئهة جنائية، وطلبت تحريريات المباحث حول الواقعة.