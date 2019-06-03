نقابة المهندسين: طرح تحديد موعد بدء تطبيق زيادة المعاشات على المجلس المقبل

كتبت آية دعبس

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إنه من المقرر أن يتم طرح زيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه، على اجتماع المجلس الأعلى للنقابة المُقبل، وذلك لتحديد موعد بداية التطبيق، بعد موافقة الجمعية العمومية العادية الأخيرة للنقابة.

وأوضح شفيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد المستحقين للمعاشات فى زيادة بشكل دائم، حيث بلغ عددهم فى ديسمبر الماضى، 130 ألف عضو، وفى الشهر الحالى وصل العدد إلى 135 ألف، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتخطى عدد المستحقين للمعاش 140 ألف عضو، نهاية العام الجارى.

وكانت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، وافقت فى شهر مارس الماضى، على زيادة قيمة المعاشات 100 جنيه، لترتفع قيمته الاجمالية من 700 جنيه، إلى 800 جنيه.