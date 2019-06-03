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نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج.. بالاسم ورقم الجلوس

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:24 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج.. بالاسم ورقم الجلوس محافظ سوهاج يعتمد النتيجة
سوهاج – عمرو خلف

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فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج، حيث اعتمد  الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج نتيجة امتحانات دور مايو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 84.62% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية .

كما اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الاعدادية المهنية للعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح 73% على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع 80.7%، والمكفوفين 40.

- للاطلاع على النتيجة اضغط هنا


سوهاج

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الاعدادية بسوهاج

نتيجه الاعداديه سوهاج

نتيجة الاعدادية بسوهاج برقم الجلوس

نتيجة اعدادية سوهاج برقم الجلوس

اعدادية سوهاج

اليوم السابع بلس

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