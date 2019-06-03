نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج.. بالاسم ورقم الجلوس

سوهاج – عمرو خلف

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة سوهاج، حيث اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج نتيجة امتحانات دور مايو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 84.62% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية .

كما اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الاعدادية المهنية للعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح 73% على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع 80.7%، والمكفوفين 40.

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