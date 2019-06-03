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نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مستشفى الطلبة لمراجعة التجهيزات الطبية

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:30 م
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد مستشفى الطلبة لمراجعة التجهيزات الطبية خلال التفقد
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون التعليم والطلاب، عصر اليوم الاثنين، مستشفى الطلبة الجامعى، للاطمئنان على الاستعدادات، داخل المستشفى، تحسبًا لأى طوارئ خلال العيد.

وللاطمئنان على أحوال المرضى من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم الهدايا الرمزية من اتحاد طلاب الجامعة، والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة إليهم، ومتابعة أعمال الصيانة والإنشاءات بالمستشفى.

وشدد الدكتور هشام جابر، على ضرورة مراجعة جميع التجهيزات الطبية، واستكمال الناقص منها، وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن، لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة.

مؤكدا على ضرورة تكثيف عدد الأطباء، بقسم الاستقبال والطوارئ، مع توفير عدد من الأسرّة، لتجنب حدوث أى أزمات، خلال إجازة عيد الفطر، فيما صرح الدكتور أحمد مصطفى مدير مستشفى طلبة الجامعة، أن المستشفى تتميز بكونها ذا قدرة استيعابية عالية، تضم 176 سريرا، و8 غرفة عناية جراحية، و10 أسرة عناية مركزة، و5 غرف عمليات، تعمل على مدار الساعة، و4 عربات إسعاف، بالإضافة لوحدة غسيل الكلى، والتى تضم 27 جهاز غسيل كلى، ووحدة لمعالجة المياه.

 
 
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