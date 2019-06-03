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موسكو: تلقينا آلاف الطلبات من دونيتسك ولوجانسك للحصول على الجنسية الروسية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:35 م
موسكو: تلقينا آلاف الطلبات من دونيتسك ولوجانسك للحصول على الجنسية الروسية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الداخلية الروسية أنها تلقت آلاف الطلبات من أشخاص يعيشون فى إقليمى دونيتسك ولوجانسك المتجاورين فى شرق أوكرانيا للحصول على الجنسية الروسية.

وأضافت الداخلية الروسية، فى بيان الاثنين، "حتى اليوم، تلقينا عدة آلاف من طلبات الحصول على الجنسية الروسية ، سيتم النظر فيها خلال فترة 3 أشهر على النحو المنصوص عليه فى المرسوم الذى أصدره الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الصدد".

وأشارت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن إقليمى دونيتسك ولوجانسك أعلنا نفسيهما جمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا فى 2014، لكنهما لم تنل الاعتراف الدولى، وتتهم كييف موسكو بدعم الانفصاليين الذين يخوضون معارك مسلحة ضد الجيش الأوكرانى فى الإقليمين.

ووقّع بوتين، فى وقت سابق من العام، مرسوما يُبسّط عملية منح جوازات سفر روسية للأشخاص الذين يعيشون فى الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد فى دونباس، وهى الخطوة التى تعارضها كييف.

 

 


الخارجية الروسية

وزارة الداخلية الروسية

اقليم دونيتسك

اقليم لوجانسك

اوكرانيا

الجيش الاوكرانى

العلاقات الروسية الاوكرانية

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